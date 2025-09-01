Для горожан подготовили серию культурных мероприятий "Новая классика в Кускове"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Организаторы культурных мероприятий "Новая классика в Кускове" подготовили для гостей фестиваля "Усадьбы Москвы" мастер-классы, концерты, фотозоны и многое другое, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В 2025 году усадьбе Кусково исполняется 310 лет, и фестиваль вновь познакомит москвичей и туристов с культурной достопримечательностью столицы. Под руководством режиссера Алексея Франдетти пространства усадьбы превратятся в живую сцену, на которой прозвучат новая классика, электроника и современные перфомансы.

13 и 14 сентября в дневное время пройдут творческие мастер-классы по росписи шоперов и изготовлению брелоков, а также занятия по разным музыкальным направлениям. Кроме того, пройдут выступления воздушных акробатов, а гости также смогут побывать в гримерной зоне "Будуар графини", где увидят номера а каппела коллектива Supermotiv.

Помимо этого, можно будет посетить исторические пикники и ретроателье, принять участие в усадебных играх, а во время дворянского променада "Хранители светских небес" услышать интересные факты о Кускове.

По вечерам на сцене пройдут выступления современных исполнителей в разных жанрах. Например, 13 сентября выступят артист-неоклассик Денис Стельмах с диджеем Netochno. После пройдет совместное выступление битбоксера Вахтанга в сопровождении оркестра Beatbox Orchestra. Завершит вечер группа Sound Up, которая исполнит современную классику, электронику и инди-поп, а также дополнит выступление световым шоу.

14 сентября уникальные звуковые палитры в исполнении диджеев Nikita Grib, Netochno и MaxDee представит лейбл Phagamast. Также авторские композиции исполнит Тося Чайкина, а под аккомпанемент симфонического оркестра Chamber Orchestra выступит Никола Мельников.

