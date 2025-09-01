Фестиваль "Открытая вода" пройдет на Гребном канале 7 сентября

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Крылатском в пятый раз проведут фестиваль водных видов спорта "Открытая вода". Мероприятие пройдет на Гребном канале в воскресенье, 7 сентября, сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

В рамках фестиваля состоится чемпионат России по водно-моторному спорту. Также гостей ждет развлекательная программа, в том числе водно-экстремальное шоу, мастер-классы и заезды на беговелах.

"Фестиваль "Открытая вода" будет радовать зрителей масштабными статусными соревнованиями, которые не оставят никого равнодушными!" – говорится в сообщении.

Соревнования состоятся в трех дисциплинах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков).

Вместе с тем 13 сентября состоится фестиваль "День московского спорта". Он пройдет в комплексе "Лужники" в рамках проекта "Лето в Москве". Гости смогут посетить более чем 20 тематических площадок. В рамках мероприятий заработает зона для фан-встреч с известными спортсменами, артистами и блогерами.

