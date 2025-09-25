Собянин: около 100 тыс школьников окончили предпрофессиональные классы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

За 10 лет предпрофессиональные классы выпустили около 100 тысяч учеников в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что предпрофессиональные классы открыты более чем в 70% московских школ, они могут быть инженерными, медицинскими, предпринимательскими. Школы оснащены новейшим оборудованием, благодаря чему можно проводить исследования, ставить опыты и заниматься научными разработками.

Недавно был введен единый стандарт предпрофессионального образования, который строится по модели "школа – колледж – вуз – индустриальный партнер", уточнил градоначальник. Ученики старших классов полностью сосредоточены на предметах, которые пригодятся для поступления в вуз, а также осваивают первые профессиональные навыки на базе колледжа.

Помимо этого, школьники посещают лекции и лаборатории в вузах, ходят с экскурсиями на предприятия и, заканчивая школу, имеют представление о том, кем они хотят стать и что им для этого нужно. Собянин подчеркнул, что многие выпускники предпрофессиональных классов достигают высоких результатов при сдаче ЕГЭ.

В 2025 году они впервые получили сертификаты об освоении программы единого образца, которые дают преимущество при поступлении в ряд столичных вузов. Более 90% выпускников поступают в профильные вузы.

Ранее в Москве открылась интерактивная образовательная площадка "Дом полимеров". Для учеников 7–9-х классов создали специальную программу в рамках проекта "Учебный день в музее". Ребята будут ставить химические опыты, изучать основы биохимии и учиться анализировать результаты экспериментов. Это позволит не только получить знания, но и увидеть, как они работают в реальной жизни.

