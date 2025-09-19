Собянин: школьники из Москвы завоевали медали на олимпиаде по экологии

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Школьники из Москвы завоевали медали на Международной олимпиаде по экологии. Об этом Сергей Собянин, поздравив победителей и наставников, рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

"Она (олимпиада. – Прим. ред.) была посвящена вопросам изменения климата и проблемам экологии (IOCE-2025), проходила в Сириусе. Все москвичи вернулись с наградами", – отметил мэр.

Собянин уточнил, что ученица школы "Летово" Эмилия Гимаева завоевала золото, Никита Юнисов и Милена Иванова из Курчатовской школы – серебро и бронзу, Полина Егорова из школы Центра педагогического мастерства стала обладательницей бронзы. При этом в командном зачете сборная РФ взяла золотую медаль.

Участники решали теоретические задания, индивидуальные и командные кейсы. В практической части анализировали антропогенное воздействие на природу, отбирали пробы воды.

Градоначальник добавил, что в первый раз Международную олимпиаду по экологии провели в 2024 году. Тогда школьники из столицы в составе сборной тоже взяли четыре медали.

