Три колледжа появятся в Москве в рамках АИП до 2028 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три колледжа построят на западе, северо-западе и юго-востоке Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) до 2028 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Столица проводит масштабное обновление инфраструктуры, в том числе в сфере образования. В районах Филевский Парк, Южное Тушино и Люблино в течение трех лет планируется построить три современных флагманских колледжа. Это будут инновационные образовательные пространства", – отметил он.

Колледжи будут рассчитаны на более чем 22 тысячи человек. В Южном Тушине студентов будут обучать в сфере строительства, промышленности, IT и транспорта. В Люблине введут программы по кинопроизводству, печатным технологиям, моде, цифровому искусству и рекламе.

Начать строительство планируется в следующем году. Как указал глава столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров, в рамках проектов специалисты сформируют комфортную образовательную среду с учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, спортзалами и другими помещениями. Общая площадь трех зданий составит около 150 тысяч квадратных метров.

Кроме того, специалисты проведут благоустройство прилегающих территорий. На них появятся информационные щиты, подъездные дороги, пешеходные зоны, велопарковки, зоны для внеклассных мероприятий, занятий спортом и отдыха.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столичном районе Раменки появится новая школа с IТ-полигоном и детский сад. Там сделают универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, четыре универсальных спортивных зала и медиатеку, а также два многофункциональных пространства со сценой. Блок детского сада будет рассчитан на 14 групп.

