Собянин рассказал о строительстве школы в Метрогородке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столичном районе Метрогородок ведется строительство школы на 550 учеников, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Образовательное учреждение появится на Открытом шоссе около 1-го Иртышского проезда и Тагильской улицы. Левое крыло здания займет начальная школа, а правое – средние и старшие классы. При этом будут оборудованы отдельные входы.

В центральной части разместятся пищевой и медицинские блоки, зал для мероприятий, медиатека и просторные зоны отдыха. Около школы сделают стадион с площадками для игр в волейбол и баскетбол, спортивные и игровые зоны с тренировочными комплексами, рассказал мэр.

Кроме того, рядом с учреждением построят детский сад с бассейном для 250 воспитанников.

Собянин уточнил, что в будущем в Метрогородке появится и другая социальная инфраструктура. Этот район активно развивается, город совместно с девелоперами создает там условия для комфортной жизни граждан, подчеркнул градоначальник.

Ранее в районе Крюково в Зеленограде завершилось строительство школы на 550 мест. Площадь здания превышает 16,6 тысячи квадратных метров. Внутри оборудовали 22 кабинета, робокласс, актовый зал, медпункт, пищеблок, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, спортивный и малый гимнастический залы.