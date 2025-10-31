Строительство новой школы на 550 мест завершилось в Крюкове

Фото: stroi.mos.ru

Строительство новой школы на 550 учащихся завершилось в районе Крюково в Зеленограде, на территории бывшей промышленной зоны ЦИЭ. Учебное заведение возведено за два года и четыре месяца за счет внебюджетных источников финансирования, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, здание площадью более 16,6 тысячи квадратных метров уже передается в систему столичного образования. В школе оборудовали 22 кабинета, робокласс, многосветный актовый зал на 250 мест, медпункт, пищеблок, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку с зонами индивидуальных и групповых занятий, а также спортивный и малый гимнастический залы.

Рядом с учебным заведением на территории формирующегося жилого квартала находится детский сад на 250 мест. Отмечается, что строительство образовательных учреждений в шаговой доступности от новостроек способствует созданию комфортной городской среды для жителей новых микрорайонов.

Особое внимание уделено спортивной инфраструктуре. Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, на прилегающей территории оборудован стадион с 200-метровым кругом для бега, 115-метровая дорожка для сдачи нормативов, а также сектор для прыжков в длину.

Овчинский подчеркнул, что в спортивную зону вошли универсальное поле для игровых видов спорта, теннисный корт и площадка со столом для настольного тенниса. Для отдыха и активных игр предусмотрены гимнастические и игровые комплексы, а также скамьи и столы.

Около входа в школу расположена площадка для общешкольных мероприятий, а на участке – огород с теплицей и шестью грядками.

Учебные помещения в здании разделены для начальных, средних и старших классов. Ребята помладше будут заниматься в правом крыле, а ученики средней и старшей школы – в левом. Такой же принцип разделения возрастов применен в обеденном зале и гардеробных зонах.

Благоустройство прилегающей территории включает озеленение с газонами, цветниками и высадкой деревьев. Для младших классов оборудованы игровые площадки с защитными теневыми навесами, все спортивные зоны имеют современное покрытие из резиновой крошки, а пешеходные дорожки вымощены тротуарной плиткой.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, за время строительства школы инспекторы провели 21 проверку и подтвердили соответствие объекта проектной документации.

Архитектурное решение фасада сочетает оранжевые, серые и бежевые оттенки с применением клинкерной и керамической плитки, фасадной штукатурки и оцинкованной стали. Вся инфраструктура школы адаптирована для маломобильных граждан.

Ранее Сергей Собянин анонсировал открытие новой школы на 1 200 учеников в районе Солнцево в 2026 году. Школа будет построена инвестором в составе жилого комплекса на Производственной улице и безвозмездно передана городу, став частью образовательного учреждения № 1542.

