Собянин: подъездные дороги для двух школ и детсада построят в Бирюлеве Восточном

В Москве построят подъездные дороги для двух школ и детсада в районе Бирюлево Восточное. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Реконструкцию улично-дорожной сети проведут с целью обеспечения транспортного обслуживания проектируемых объектов образования для жилого комплекса "Царицыно".

Это также позволит улучшить транспортное обслуживание расположенных поблизости кварталов.

В частности, проект предусматривает строительство и реконструкцию около 1,2 километра дорожного полотна, включая участки проектируемых проездов № 892, 4819 и 891а. Для пешеходов обустроят тротуары, дополнительные светофоры и наземные переходы.

Как ранее рассказал Собянин, в ближайшие 3 года в Москве появится более 283 километров дорог. Транспортная инфраструктура пополнится 47 искусственными сооружениями. В числе ключевых объектов мэр выделил два пешеходных моста через Москву-реку, а также эстакады основного хода на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда.