Более 15 рейсов отменили в Шереметьево из-за ограничений

В аэропорту Шереметьево 14 рейсов ушли на запасные аэродромы, а 16 были отменены из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в авиагавани.

Там добавили, что обслуживание рейсов продолжается.

Ограничения на прием и вылет самолетов ввели в Шереметьево 9 декабря на фоне сигнала "Ковер". Спустя несколько часов они были сняты.

Позднее стало известно, что на подлете к столице были уничтожены три вражеских беспилотника. На месте падения обломков работали экстренные службы, уточнял Сергей Собянин.

На этом фоне компания "Аэрофлот" сообщала о переносе времени вылетов и отмене некоторых рейсов. Пассажирам предложат вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление на рейсы, которые будут выполнены в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета.

