Аэропорт Внуково предупредил о задержке багажа на рейсе Ташкент – Москва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На рейс HY-9613, следующий по маршруту Ташкент – Москва авиакомпании Uzbekistan Airways, недогрузили 79 единиц багажа. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.

Представители авиагавани уточнили, что перевозчик активно работает над сложившейся ситуацией. В частности, все вещи уже отправили рейсом HY-613 из Ташкента, который вылетел 9 декабря в 19:09.

Вместе с тем сейчас правоохранители разбираются в причинах длительной задержки рейса из Еревана в Москву авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Проверка была инициирована после соответствующей публикации в СМИ. В рамках надзорных мероприятий прокуратура удостоверится в соблюдении прав пассажиров на получение услуг, предусмотренных при задержке рейса.

Также будут установлены причины переноса времени вылета, а в случае выявления нарушений приняты соответствующие меры.

Ранее Внуково сообщал о задержке 89 единиц багажа рейса из Турции. Как рассказали в авиагавани, багаж не был загружен в аэропорту отправления.

До этого похожая ситуация произошла с авиакомпанией Turkish Airlines. Тогда 165 единиц багажа рейса Анталья – Москва остались в Турции. Спустя время все вещи пассажиров доставили в Россию другими самолетами.