Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 19:43

Транспорт

Аэропорт Внуково предупредил о задержке багажа на рейсе Ташкент – Москва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На рейс HY-9613, следующий по маршруту Ташкент – Москва авиакомпании Uzbekistan Airways, недогрузили 79 единиц багажа. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.

Представители авиагавани уточнили, что перевозчик активно работает над сложившейся ситуацией. В частности, все вещи уже отправили рейсом HY-613 из Ташкента, который вылетел 9 декабря в 19:09.

Вместе с тем сейчас правоохранители разбираются в причинах длительной задержки рейса из Еревана в Москву авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Проверка была инициирована после соответствующей публикации в СМИ. В рамках надзорных мероприятий прокуратура удостоверится в соблюдении прав пассажиров на получение услуг, предусмотренных при задержке рейса.

Также будут установлены причины переноса времени вылета, а в случае выявления нарушений приняты соответствующие меры.

Ранее Внуково сообщал о задержке 89 единиц багажа рейса из Турции. Как рассказали в авиагавани, багаж не был загружен в аэропорту отправления.

До этого похожая ситуация произошла с авиакомпанией Turkish Airlines. Тогда 165 единиц багажа рейса Анталья – Москва остались в Турции. Спустя время все вещи пассажиров доставили в Россию другими самолетами.

Читайте также


транспорт

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика