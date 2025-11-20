Форма поиска по сайту

20 ноября, 15:45

Транспорт

В Пулково на сутки задержали рейс в Дубай из-за неисправности самолета

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Рейс FZ 992 авиакомпании Flydubai, запланированный на вылет из Санкт-Петербурга в Дубай, будет перенесен с 20 на 21 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта Пулково.

Изначально лайнер должен был вылететь 20-го числа в 00:25 по московскому времени. Однако в 14:30 стало известно, что рейс откладывается до 07:00 следующего дня.

Как объяснили представители Пулково, задержка произошла из-за технической неисправности самолета, а именно – необходимости замены прокладки.

В настоящее время из 126 пассажиров 45 человек были размещены в гостинице, добавили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, которая взяла на контроль соблюдение прав граждан.

Ранее столичный аэропорт Внуково сообщил о задержке 89 единиц багажа рейса из Турции. Как рассказали в авиагавани, багаж не был загружен в аэропорту отправления.

До этого похожая ситуация произошла с авиакомпанией Turkish Airlines. Тогда 165 единиц багажа рейса Анталья – Москва остались в Турции. Спустя время все вещи пассажиров доставили в Россию другими самолетами.

Пассажиры Turkish Airlines обратились в консульство РФ из-за отмены рейсов

