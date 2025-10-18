18 октября, 14:03Транспорт
Аэропорт Внуково сообщил о задержке 89 единиц багажа рейса из Турции
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Почти 90 единиц багажа пассажиров рейса Даламан – Москва авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются, сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.
Как рассказали в авиагавани, багаж не был загружен в аэропорту отправления. Авиакомпания принимает меры по скорейшей доставке вещей. При получении информации о досылке багажа Внуково незамедлительно ее опубликует.
"Авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства", – добавила пресс-служба.
Ранее похожая ситуация произошла с авиакомпанией Turkish Airlines. Тогда 165 единиц багажа рейса Анталья – Москва остались в Турции. Спустя время все вещи пассажиров доставили в Россию другими самолетами.
