Аэропорт Внуково сообщил о задержке 89 единиц багажа рейса из Турции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 90 единиц багажа пассажиров рейса Даламан – Москва авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются, сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.

Как рассказали в авиагавани, багаж не был загружен в аэропорту отправления. Авиакомпания принимает меры по скорейшей доставке вещей. При получении информации о досылке багажа Внуково незамедлительно ее опубликует.

"Авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства", – добавила пресс-служба.

Ранее похожая ситуация произошла с авиакомпанией Turkish Airlines. Тогда 165 единиц багажа рейса Анталья – Москва остались в Турции. Спустя время все вещи пассажиров доставили в Россию другими самолетами.