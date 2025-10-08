Эксперт Мальцев объяснил массовые задержки рейсов из Турции в Россию

Сотни россиян застряли в аэропорту турецкой Антальи из-за проблем с бортами авиакомпании Turkish Airlines. Как пытаются решить проблему и могут ли туристы рассчитывать на компенсацию, расскажет Москва 24.

"Операционные изменения"

Рейсы турецкой авиакомпании Turkish Airlines из Антальи в Москву и Санкт-Петербург задержались на несколько часов, в результате чего сотни российских туристов не могли улететь домой. По данным РИА Новости, сотрудники аэропорта направляли пассажиров к представителям перевозчика, однако те не предоставляли точной информации о времени вылета.

Кроме того, представитель аэропорта Антальи сказал ожидающим сдать все, что было куплено в дьюти-фри. После им предложили вернуться на паспортный контроль, забрать чемоданы и получить ваучеры для трансфера. Такую процедуру пришлось пройти пассажирам сразу нескольких рейсов, уточнили СМИ. Далее туристов рассадили по автобусам и отвезли к местам временного проживания.

В Turkish Airlines объяснили задержки рейсов некими операционными изменениями, однако, с чем они связаны, в компании не рассказали.





из заявления представителя компании На некоторых маршрутах будут замещающие рейсы с новыми номерами. Пассажиры были проинформированы об этом по СМС и электронной почте.

В Международном аэропорту Антальи сообщили ТАСС, что задержки рейсов 7 октября были связаны в том числе с метеорологическими условиями.

"Этим утром (8 октября. – Прим. ред.) мы также получили уведомление о периодическом ухудшении погодных условий до позднего вечера среды, поэтому в течение дня могут быть задержки или отмены", – рассказали представители воздушной гавани.

Всего на 8 октября запланировано около 20 вылетов бортов Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург. Согласно онлайн-табло, утренние рейсы уже покинули аэропорт Антальи, еще шесть в направлении Москвы запланированы в период с 19:00 до 22:00, а четыре в Санкт-Петербург – с 19:15 до 20:30.

Минувшим летом россияне уже сталкивались с трудностями при перелете бортами Turkish Airlines. В частности, авиакомпания задерживала багаж туристов, отправляя его последующими рейсами. Тогда в ситуацию вмешался Минтранс РФ, который провел переговоры с авиационными властями Турции при участии представителей перевозчика.

Кроме того, путешественники столкнулись с задержками рейсов компании в аэропорту Внуково.

Как возместить убытки?

Проблемы с перелетами турецкими авиалиниями могут быть связаны с обильным туристическим потоком. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

"При оценке инцидентов с туристами, например в Турции, необходимо учитывать общее количество россиян, выезжающих за рубеж, чтобы понять процентное соотношение и уровень рисков в той или иной стране. Турция является самым популярным направлением, и количество туристов за год может превышать шесть миллионов человек. При таком масштабе не могут не случаться инциденты самого разного характера", – сказал Мальцев.





Михаил Мальцев президент УАТ Однако ситуация с задержками рейсов из Турции выглядит несколько тревожной, и причины не всегда понятны. Хотя в большинстве случаев это либо возможные технические неисправности воздушного судна, либо погодные условия.

Эксперт назвал ситуацию с Turkish Airlines "довольно странной", так как у этой авиакомпании есть запас резервных судов, которые базируются в аэропортах Антальи и Стамбула. У многих других перевозчиков подобных возможностей нет, уточнил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что подобные проблемы возникают, например, и с поездками в Египет.

"Мы также связываем это с большой интенсивностью полетной программы", – добавил Мальцев.

С объемом перевозок пассажиров между Россией и Турцией ситуацию связал и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов. При этом он напомнил, что ситуацию с теми же чемоданами объясняли необходимостью брать на борт больше топлива в случае временного закрытия воздушного пространства в аэропортах РФ.

"Иными словами, действительно, достаточно много ситуаций произошло с этой авиакомпанией из-за задержки вылетов и потери багажа. Но она всегда давала какие-то более-менее внятные объяснения произошедшему", – сказал Мохов.

В то же время пассажиры имеют право получить компенсацию за ситуацию с задержками вылетов, обратил внимание специалист.

"Если была доказана вина перевозчика, существуют установленные правила возмещения. В том числе косвенных убытков, если, например, пропал транзитный перелет и пассажир на него не успел из-за задержки. Кроме того, в период ожидания авиаперевозчик обязан предоставить пассажирам комфортные условия", – подчеркнул эксперт.





Георгий Мохов вице-президент РСТ Для получения компенсации изначально нужно обращаться к авиаперевозчику. На сайте любой компании есть специальные формы для рекламации, куда подаются требования, например, по розыску багажа и выплате компенсации за задержку рейсов.

По словам Мохова, разногласия могут быть урегулированы в досудебном претензионном порядке, однако в ряде случаев пострадавшие получают небольшие компенсации. Если речь идет о значительном ущербе и возмещении крупных сумм, получить их можно через суд по месту жительства. В заявлении указываются основания для иска, требования, плюс прикрепляются доказательства причиненного ущерба, билеты и все подтверждающие расходы документы.

Ответчиком же указывается авиаперевозчик, заключил Мохов.

