Эксперт Аредов посоветовал Кострому и Узбекистан для отдыха на осенних каникулах

Спрос на поездки за границу в осенние каникулы среди москвичей вырос в 2025 году на 25%, отметили аналитики. Вместе с экспертами расскажем, какие зарубежные и российские направления считаются наиболее подходящими для отдыха с детьми и во сколько обойдется поездка.

Недалеко от Москвы

Москвичи более активно планируют осенние каникулы в этом году, отдавая предпочтение как отечественным, так и зарубежным направлениям. На период с 25 октября по 4 ноября количество бронирований жилья при планировании поездок за рубеж выросло на четверть по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью пользуются Минск, Брест, Дубай, Гродно и Ташкент.

Внутренний туризм также демонстрирует повышение спроса на 5%. Значительно увеличилось количество бронирований в Подмосковье (+41%), Ярославской области (+34%), Санкт-Петербурге (+13%) и Ставропольском крае (+10%).

Среди российских направлений лидерами стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Калининградская область, Татарстан, Московская область, Ставропольский край, а также Ярославская, Владимирская, Нижегородская и Тульская области.

Эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов рассказал Москве 24, что для семейного отдыха на каникулах отлично подходят небольшие поездки на несколько дней недалеко от Москвы. В первую очередь это Суздаль: в последнее время город активно развивается, а также там проходит много музыкальных и гастрономических фестивалей.

"Путешествия по Золотому кольцу особенно интересны детям. Такие города, как Ярославль или Кострома, – прекрасные варианты для отдыха, куда можно доехать на машине (или на "Ласточке" в Кострому)", – отметил эксперт.





Арсений Аредов эксперт в сфере развития туризма в России Кострома – город, где Островский писал "Бесприданницу", здесь же снимали фильм по произведению. Также это место считается родиной Снегурочки: здесь есть ее музей, который может быть интересен детям.

С исторической точки зрения будет любопытно заглянуть в Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, где Михаил Романов был призван на царство – это место считается "колыбелью" туризма для изучения династии русских царей.

"Также в Костроме красивая архитектура: хорошо сохранились торговые ряды, где можно устроить рыночный шопинг. Например, купить валенки, корзинки и другие изделия", – поделился эксперт.

Он добавил, что в городе есть рестораны всероссийского уровня, где можно попробовать местные блюда, например, костромские щи.

"Также можно посетить Плес, который относится к премиум-туризму. Здесь прекрасные рестораны, отели, живописные виды и музей Левитана. Особенно красиво там золотой осенью", – рассказал эксперт.





Арсений Аредов эксперт в сфере развития туризма в России Если хочется более городского отдыха, можно провести время в Нижнем Новгороде. До него легко добраться по платной трассе или на "Ласточке". Тут удастся полюбоваться видами на Волгу, закатами (Нижний считается их столицей) и посетить интересные места, включая музей истории "ГАЗ".

Стоимость таких поездок для семьи из трех человек зависит по большей части от категории выбранных отелей. Средняя цена составит около 5–7 тысяч рублей за ночь, а в целом семейный отдых на 4–5 дней обойдется минимум в 50 тысяч, включая питание и экскурсии. Также цена может скорректироваться в зависимости от выбранного транспорта для поездки, добавил Аредов.

Отдых за рубежом

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала Москве 24, что для осенних каникул можно рассмотреть и зарубежные направления, например Турцию. На курортах в это время года часто сохраняется хорошая погода, иногда она позволяет купаться до середины ноября.

"Если не ограничиваться пляжным отдыхом, в Турции можно посетить Каппадокию или Стамбул – там будет интересно и детям, и взрослым. В Стамбуле множество музеев, а в Каппадокии особая атмосфера и богатая история", – поделилась эксперт.

Она добавила, что в таком случае тур на семью из трех человек на 4 дня обойдется примерно в 150–200 тысяч рублей с перелетом (при выборе одного из перечисленных направлений). Неделя на турецком пляжном курорте с хорошим отелем и системой "все включено" будет стоить около 200–250 тысяч, но летом цены значительно выше.





Наталия Ансталь Руководитель турфирмы и тревел-блогер При этом на курорте можно совместить отдых с экскурсиями: практически в каждом регионе Турции есть исторические центры, древние амфитеатры, музеи и красивые набережные с возможностью прокатиться на корабле. Детям такая программа обычно очень нравится.

Если рассматривать другие направления, можно поехать в Египет: осенью там комфортная температура для отдыха и экскурсий. С детьми получится посетить пирамиды или отправиться в круиз по Нилу. Можно отдать предпочтение также ОАЭ, где тоже много интересного для школьников: цветочный сад Миракл, музей Лувр Абу-Даби и множество других мест.

"Если дети уже взрослые и не боятся долгих перелетов, советую отправиться в Азию. Например, на Шри-Ланку – поездка на семью обойдется примерно в 300 тысяч рублей на неделю. Там можно посетить буддийские храмы, старые города, чайные плантации, водопады и знаменитую скалу Сигирию", – посоветовала эксперт.

Также можно отправиться в Узбекистан, где проходит биеннале современного искусства, порекомендовал, в свою очередь, Арсений Аредов. Там можно посетить Бухару, Самарканд, Ташкент, которые входят во многие туры примерно на 5–8 дней. Минимальная стоимость без учета перелета – около 120 тысяч рублей, заключил эксперт.