Исследование: спрос на зарубежные поездки в осенние каникулы среди москвичей вырос на 25%

Фото: 123RF/zinkevych

Москвичи активнее планируют отдых с детьми на осенних каникулах по сравнению с прошлым годом, выбирая как российские, так и зарубежные направления. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", результаты которого есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, спрос на поездки за границу с 25 октября по 4 ноября 2025-го вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пятерке самых популярных направлений оказались Минск, Брест, Дубай, Гродно и Ташкент. Причем столица Белоруссии стала более востребованной: по сравнению с прошлым годом количество бронирований жилья там увеличилось в 1,5 раза.

Что касается российских направлений, то спрос на отдых среди жителей столицы вырос на 5%. При этом количество бронирований жилья в Московской области увеличилось на 41%, в Ярославской области – на 34%, Санкт-Петербурге – 13%, в Ставропольском крае – на 10%.

"В топ самых востребованных направлений у туристов из Москвы на каникулы входят Санкт-Петербург, Краснодарский край, Калининградская область, Татарстан, Московская область, Ставропольский край, Ярославская, Владимирская, Нижегородская и Тульская области", – отметили аналитики.

Причем чаще всего в качестве жилья москвичи выбирают апартаменты (39%), отели три звезды (16%) и без звезд (16%). В числе менее востребованных оказались пятизвездочные отели (3%), варианты жилья, имеющие одну-две звезды (3%), а также кемпинги, глэмпинги и коттеджи (1%).

Ранее стало известно, каким образом брать отпуск в ноябре наиболее выгодно. Юрист посоветовала обратить внимание на даты с 27 октября по 1 ноября, потому что дополнительно к ним пойдут три нерабочих дня.

