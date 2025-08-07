Исследование: почти 30% россиян периодически занимаются спортом на работе

Фото: depositphotos/.shock

Свыше четверти (29%) россиян периодически занимаются спортом в течение рабочего дня. Об этом говорится в исследовании сервисов Wowfit и "Зарплата.ру", которое имеется в распоряжении Москвы 24.

В опросе приняли участие 2 200 респондентов в возрасте 25–55 лет из крупных городов РФ. Аналитики отметили, что каждый третий сотрудник тренируется на работе редко, 4% устраивают тренировки регулярно, а 30% никогда этого не делали.

"При этом больше половины опрошенных (55%) никак не скрывают свои тренировки от начальства и коллег", – говорится в исследовании.



по данным исследования Половина опрошенных выбирает для занятий спортом именно рабочее время как минимум один раз в неделю, 41% отвлекаются от работы на тренировки 2–3 раза в неделю, а каждый десятый – более 3 раз. При этом одна такая тренировка чаще всего занимает у россиян не более 40 минут (64%), четверть тратят 40–60 минут, а каждый десятый – свыше 60 минут.

При этом 38% респондентов уверены, что работодатель положительно оценит спортивное рвение сотрудников, если оно не отражается на работе. Однако 23% опасаются, что их "возьмут на карандаш".

"Интересно, что подавляющее большинство респондентов, хотя бы раз тренировавшиеся в разгаре рабочего дня (84%), заметили положительные эффекты от таких тренировок. В частности, у 73% улучшилось настроение, у 61% снизилось напряжение в спине и суставах, каждый второй отметил снижение стресса, а каждый четвертый почувствовал прилив мотивации", – отметили авторы опроса.

Однако, если позволяет возможность, больше половины (58%) все же любят заниматься спортом после работы. Каждый четвертый, наоборот, считает, что лучше тренироваться ранним утром, а 11% – перед сном.

