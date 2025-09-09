Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни

Фото: 123RF/kasto

В предпраздничный день продолжительность рабочего дня сотрудников должна быть уменьшена на один час, независимо от длительности их смены, передает РИА Новости со ссылкой на письмо Роструда.

Речь в документе идет о работниках, трудящихся на условиях неполного рабочего времени или совместительства.

При этом в ситуациях, когда сокращение рабочего времени невозможно, работодатель должен компенсировать переработку на данный промежуток времени. Если же длительность смены не превышает одного часа, сотрудник не обязан выходить на работу.

Ранее в Госдуме предложили законодательно закрепить сокращенный рабочий день по пятницам. По словам авторов инициативы, переход к такому формату рабочей недели должен быть постепенным. Например, компенсировать укороченный день можно посредством сокращения обеденного перерыва или задержек после работы в понедельник, вторник, среду и четверг.

Однако, по мнению эксперта Константина Ордова, такое решение лишь сыграет на руку недобросовестным сотрудникам и ударит по бизнесу. Вместо сокращения рабочего дня он предложил ужесточить контроль за оплатой сверхурочной работы сотрудников.