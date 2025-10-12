Аэропорт Внуково предупредил о задержке багажа пассажиров рейса из Антальи

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В аэропорту Внуково предупредили пассажиров рейса TK-3168 Анталья – Москва авиакомпании Turkish Airlines о задержке багажа. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

"К сожалению, 165 мест багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", – говорится в сообщении аэропорта.

В частности, 134 места багажа будет отправлено рейсом ТК-3038, его ожидаемое время прибытия – 07:00 12 октября. Информация о досыле оставшегося багажа будет опубликована при получении соответствующих сведений.

Еще один инцидент, связанный с Turkish Airlines, произошел 7 октября. Были отменены несколько самолетов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. СМИ указывали, что один из самолетов вернули к терминалу уже на взлетно-посадочной полосе.

Изначально пассажирам предложили вернуть покупки из duty free, повторно пройти паспортный контроль и забрать багаж. После этого их начали развозить по гостиницам.

Спустя время авиакомпания объяснила задержку рейсов операционными изменениями по переносу дат и времени полетов. Однако перевозчик отказался раскрыть конкретные причины проводимых технических работ.