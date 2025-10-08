В РСТ заявили, что пассажиры могут запросить компенсацию за задержки у Turkish Airlines

Фото: depositphotos/d.travnikov

Пассажиры задержанных рейсов из турецкой Антальи в города России авиакомпании Turkish Airlines могут запросить компенсацию у перевозчика. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Однако выплаты возможны только при доказанной вине авиаперевозчика, подчеркнул эксперт. Возмещению подлежат не только прямые, но и косвенные убытки, например, если из-за задержки пассажир не успел на следующий рейс.

По словам Мохова, авиакомпания также обязана предоставить путешественникам комфортные условия ожидания, продолжил эксперт. Но при массовых задержках часто возникают проблемы с размещением, питанием и напитками, что приводит к скандалам.

Вопросы компенсаций обычно решаются в России, поскольку здесь есть представительство Turkish Airlines, куда можно обратиться с жалобами. Среди последних Мохов выделил претензии за самостоятельное питание, проживание в гостинице и другие расходы.

"Для получения компенсации изначально нужно обращаться к авиаперевозчику. На сайте любой компании, в том числе Turkish Airlines, есть специальные формы для рекламации, куда подаются требования", – рекомендовал вице-президент РСТ.

В некоторых случаях авиакомпании выплачивают компенсации в досудебном порядке, но суммы обычно небольшие. Еще один способ добиться выплат предполагает судебное вмешательство. К нему стоит обращаться, если ущерб значительный и требует возмещения крупных сумм, указал Мохов.

Для этого формируется исковое заявление, которое подается в суд по месту жительства потребителя. В заявлении необходимо указать основания для иска, требования, а также приложить доказательства причиненного ущерба, например билеты и другие документы, подтверждающие расходы. Ответчиком указывается авиакомпания, которая, по мнению истца, должна возместить убытки.

"Turkish Airlines часто оказывается в центре скандалов просто по пропорции объема рейсов из-за рубежа, так как это один из ключевых перевозчиков", – пояснил эксперт.

В частности, в Турции еще продолжается туристический сезон, выполняются вывозные рейсы, и объемы перевозок остаются высокими. Помимо задержек рейсов, у этой авиакомпании также было много случаев потери багажа и задержек его выдачи, когда чемоданы прибывали отдельно от пассажиров.

По словам вице-президента РСТ, Turkish Airlines объясняла это необходимостью дополнительного запаса топлива. Перевозчик вместо багажа догружал дополнительное горючее на случай необходимости посадки на запасные аэродромы или возвращения самолетов при временном закрытии воздушного пространства.

"Иными словами, действительно, достаточно много ситуаций произошло с этой авиакомпанией из-за задержки вылетов и потери багажа, но она всегда давала какие-то более-менее внятные объяснения произошедшему", – подытожил Мохов.

Об отмене рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург стало известно 7 октября. СМИ указывали, что один из самолетов вернули к терминалу уже на взлетно-посадочной полосе.

Изначально пассажирам предложили вернуть покупки из duty free, повторно пройти паспортный контроль и забрать багаж. После этого их начали развозить по гостиницам. Однако некоторые туристы возмущались из-за отсутствия питания и воды для детей.

Одной из причин сложившейся ситуации турецкие издания называли предупреждения метеорологов относительно резкого изменения погодных условий в ночь на 7-е число.

Спустя время Turkish Airlines дали объяснения, заявив, что рейсы были задержаны из-за операционных изменений по переносу дат и времени полетов. Однако перевозчик отказался раскрыть конкретные причины проводимых технических работ.

Вместе с тем в авиакомпании указали, что все пассажиры были заранее предупреждены о задержках. Утром 8 октября туристов доставили в аэропорт из гостиниц. Всего на этот день запланировано порядка 20 рейсов, но график отправлений может меняться из-за погодных условий.