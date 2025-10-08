Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 11:15

Транспорт

Представители Turkish Airlines объяснили задержку рейсов из Анталии до Москвы

Представители Turkish Airlines объяснили задержку рейсов из Анталии до Москвы

Мужчину на моноколесе заметили на дороге в Москве

Москва может стать первым регионом, где запустят эксперимент по контролю за ОСАГО

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 8 октября

Современные трамвайные остановки установили на Халтуринской улице в Москве

Россиянам напомнили о возможности выкупать отдельное место для питомцев

Новый автобусный маршрут запустят на западе Москвы с 11 октября

Сотни российских туристов не смогли вылететь из Антальи

В России начали подготовку изменений в закон об ОСАГО

В Москве протестируют контроль наличия ОСАГО через дорожные камеры

Смена расписания рейсов стала причиной массовых задержек рейсов авиаперевозчика Turkish Airlines из Антальи до Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали в компании. В ближайшее время в столицу должны вылететь 6 самолетов.

Всего Turkish Airlines выполнит порядка 20 рейсов в Москву и Санкт-Петербург 8 октября. График отправлений может меняться из-за погодных условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортза рубежомвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика