Представители Turkish Airlines объяснили задержку рейсов из Анталии до Москвы

Смена расписания рейсов стала причиной массовых задержек рейсов авиаперевозчика Turkish Airlines из Антальи до Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали в компании. В ближайшее время в столицу должны вылететь 6 самолетов.

Всего Turkish Airlines выполнит порядка 20 рейсов в Москву и Санкт-Петербург 8 октября. График отправлений может меняться из-за погодных условий.

