24 сентября, 20:38Транспорт
"Аэрофлот" скорректирует расписание из-за ограничений на полеты в Геленджике и Сочи
Фото: 123RF/anyaberkut
Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание после действия ограничений на работу аэропортов Геленджика и Сочи, а также на использование воздушного пространства Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в воздушных гаванях Сочи и Геленджика в среду, 24 сентября. Позже временные меры были сняты.
"Часть рейсов, направлявшихся в Сочи, были возвращены в аэропорт вылета или направлены на запасные аэродромы, часть отменены или задержаны", – говорится в сообщении авиакомпании.
Регион подвергся нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем 24-го числа. Украинские БПЛА атаковали центр Новороссийска, из-за чего в городе был введен режим ЧС.
После атаки были зафиксированы повреждения семи жилых домов, гостиницы и двадцати машин, три из которых полностью сгорели. Также ущерб был нанесен офису Каспийского трубопроводного консорциума. Всего пострадали 12 человек, еще двое погибли.
Вместе с тем из-за угрозы атаки безэкипажных катеров ВСУ были эвакуированы пляжи Сочи. По той же причине в Геленджике закрывали выход в море для всех плавсредств.