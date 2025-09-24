"Аэрофлот" скорректирует расписание из-за ограничений на полеты в Геленджике и Сочи

Фото: 123RF/anyaberkut

Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание после действия ограничений на работу аэропортов Геленджика и Сочи, а также на использование воздушного пространства Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в воздушных гаванях Сочи и Геленджика в среду, 24 сентября. Позже временные меры были сняты.

"Часть рейсов, направлявшихся в Сочи, были возвращены в аэропорт вылета или направлены на запасные аэродромы, часть отменены или задержаны", – говорится в сообщении авиакомпании.

Регион подвергся нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем 24-го числа. Украинские БПЛА атаковали центр Новороссийска, из-за чего в городе был введен режим ЧС.

После атаки были зафиксированы повреждения семи жилых домов, гостиницы и двадцати машин, три из которых полностью сгорели. Также ущерб был нанесен офису Каспийского трубопроводного консорциума. Всего пострадали 12 человек, еще двое погибли.



Вместе с тем из-за угрозы атаки безэкипажных катеров ВСУ были эвакуированы пляжи Сочи. По той же причине в Геленджике закрывали выход в море для всех плавсредств.

