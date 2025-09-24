Фото: 123RF/udo

Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – говорится в публикации.

Кроме того, в городе объявлена угроза применения безэкипажных катеров, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сочи Андрей Прошунин. Он призвал гостей и жителей города покинуть набережную и пляжи, а также не находиться на открытом пространстве возле моря.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями", – отметил он.

Днем в среду, 24 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали центр Новороссийска. После инцидента власти ввели в городе режим ЧС.

В результате атаки погибли два человека, еще семеро пострадали.

Также оказались повреждены семь жилых домов, гостиница "Новороссийск" и двадцать машин, три из которых полностью сгорели. Кроме того, загорелась крыша жилого дома на улице Шевченко, но возгорание удалось локализовать. Повреждения выявлены и на территории офиса Каспийского трубопроводного консорциума.

Вместе с тем глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что в акватории Черного моря были зафиксированы безэкипажные катера. Из-за этого в Геленджике закрыли выход в море для всех плавсредств.

Помимо этого, власти Сочи из-за атак со стороны ВСУ решили начать эвакуацию граждан с пляжей.

