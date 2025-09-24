24 сентября, 15:53Происшествия
Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск выросло до 7
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Количество пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск выросло до семи, сообщил оперштаб Краснодарского края.
В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Врачи оценили ранения, которые получил седьмой человек, как легкие. Еще трое находятся в состоянии средней тяжести, и трое остальных – в тяжелом.
Также граждан предупредили, что из-за отражения повторной атаки БПЛА в городе вновь работают сирены.
Украинские военные атаковали центр Новороссийска с помощью дронов днем 24 сентября. После случившегося местные власти ввели в городе режим ЧС.
В результате атаки два человека погибли. Также были повреждены семь жилых домов, здание гостиницы и двадцать машин, три из которых полностью сгорели. Вместе с тем загорелась крыша жилого дома на улице Шевченко, но огонь удалось локализовать.
Кроме того, повреждения были выявлены на территории офиса Каспийского трубопроводного консорциума. В результате два сотрудника получили ранения, их госпитализировали. Работа компании была временно приостановлена.
На базе Технико-экономического лицея организовали стационарный пункт временного размещения. Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко также предупредил, что в акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера. Из-за этого в Геленджике закрыли выход в море для всех плавсредств.
