Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск выросло до 7

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Количество пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск выросло до семи, сообщил оперштаб Краснодарского края.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Врачи оценили ранения, которые получил седьмой человек, как легкие. Еще трое находятся в состоянии средней тяжести, и трое остальных – в тяжелом.

Также граждан предупредили, что из-за отражения повторной атаки БПЛА в городе вновь работают сирены.

Украинские военные атаковали центр Новороссийска с помощью дронов днем 24 сентября. После случившегося местные власти ввели в городе режим ЧС.

В результате атаки два человека погибли. Также были повреждены семь жилых домов, здание гостиницы и двадцать машин, три из которых полностью сгорели. Вместе с тем загорелась крыша жилого дома на улице Шевченко, но огонь удалось локализовать.

Кроме того, повреждения были выявлены на территории офиса Каспийского трубопроводного консорциума. В результате два сотрудника получили ранения, их госпитализировали. Работа компании была временно приостановлена.

На базе Технико-экономического лицея организовали стационарный пункт временного размещения. Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко также предупредил, что в акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера. Из-за этого в Геленджике закрыли выход в море для всех плавсредств.