Два человека погибли при атаке ВСУ на Новороссийск

Видео: телеграм-канал SHOT

Два человека погибли и еще трое пострадали при атаке ВСУ на Новороссийск. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Киевский режим ударил по центру города с помощью беспилотников днем 24 сентября. В результате ЧП оказались повреждены 5 жилых домов и гостиница "Новороссийск".

Губернатор предупредил местных жителей, что атака ВСУ продолжает отражаться. В связи с этим он попросил граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также по возможности оставаться дома.

Кондратьев выразил искренние соболезнования родственникам погибших и поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

"Все службы переведены в режим повышенной готовности, оперативно получаю информацию о ситуации", – заключил глава региона.

В свою очередь, оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале предупредил местных жителей об угрозе атаки БПЛА, которая объявлена в Анапе.



Видео: телеграм-канал Baza

Ранее два человека были доставлены в больницу с осколочными ранениями после атаки украинского беспилотника в станице Базковской Ростовской области. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Пожар, который вспыхнул в частном доме из-за удара БПЛА, потушен на площади 75 квадратных метров. Кроме того, в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки было повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах на улицах Дзержинского и Морозова.

