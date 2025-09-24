24 сентября, 13:44Происшествия
Два человека погибли при атаке ВСУ на Новороссийск
Киевский режим ударил по центру города с помощью беспилотников днем 24 сентября. В результате ЧП оказались повреждены 5 жилых домов и гостиница "Новороссийск".
Губернатор предупредил местных жителей, что атака ВСУ продолжает отражаться. В связи с этим он попросил граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также по возможности оставаться дома.
Кондратьев выразил искренние соболезнования родственникам погибших и поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
"Все службы переведены в режим повышенной готовности, оперативно получаю информацию о ситуации", – заключил глава региона.
В свою очередь, оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале предупредил местных жителей об угрозе атаки БПЛА, которая объявлена в Анапе.
Пожар, который вспыхнул в частном доме из-за удара БПЛА, потушен на площади 75 квадратных метров. Кроме того, в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки было повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах на улицах Дзержинского и Морозова.