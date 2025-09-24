Режим ЧС введен в Новороссийске после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал Baza

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Новороссийске после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

Он заявил, что из-за нанесенного украинскими военными удара были повреждены 7 жилых домов и здание гостиницы. В настоящее время все экстренные службы работают на местах происшествия. Также специалисты занимаются поиском точек, куда могли упасть фрагменты БПЛА.

Помимо этого, мэр рассказал, что возгорание, которое возникло на крыше жилого дома, расположенного на улице Шевченко, удалось локализовать. Сейчас пожарные пытаются полностью потушить пламя.

Также глава Новороссийска сообщил, на базе Технико-экономического лицея был организован стационарный пункт временного размещения. Вместе с тем функционирует оперштаб, который контролирует работу всех служб.

Мэр предупредил, что пока угроза опасности БПЛА сохраняется. В связи с этим он попросил соблюдать меры предосторожности, а в случае обнаружения фрагментов беспилотников – не подходить к ним и сообщить о местонахождении обломков по номеру 112.

После снятия угрозы специалисты начнут поквартирный обход для составления плана аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где будут выявлены повреждения.

Кравченко также выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили с помощью БПЛА по центру Новороссийска днем 24 сентября. В результате ЧП 2 человека погибли, еще 6 пострадали, в том числе 1 ребенок.

Всех граждан, которые получили ранения, доставили в больницы. Трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в тяжелом. Также из-за атаки ВСУ были повреждены 20 машин, 3 из которых сгорели полностью.

Кроме того, повреждения были выявлены на территории офиса Каспийского трубопроводного консорциума. В результате атаки 2 сотрудника получили ранения, их госпитализировали. Работа компании была временно приостановлена.

Кроме того, глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко предупредил, что в акватории Черного моря обнаружены безэкипажные катера. Из-за этого в Геленджике закрыли выход в море для всех плавсредств.

