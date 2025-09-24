Ограничения в аэропорту Геленджика сняты

Фото: depositphotos/Nordroden

Временные ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в аэропорту Геленджика. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, теперь трассы для полетов в аэропорт Краснодара и из воздушной гавани доступны для использования.

Кореняко напомнил, что меры принимались для обеспечения безопасности полетов. За время действия ограничений на запасные аэродромы отправились четыре воздушных судна, которые летели в Геленджик.

"Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – подчеркнул представитель Росавиации.

В свою очередь, глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в телеграм-канале об отмене угрозы атаки БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК). Он поблагодарил военных за выполнение поставленных задач, а также спасателей, силовиков и всех тех, кто помогал эвакуировать пострадавших.

"Уверен, что четкая работа и надежное взаимодействие всех служб и ведомств позволят справиться со всеми последствиями трагедии", – сказано в его сообщении.

Ограничения в аэропорту Геленджика вводились утром 24 сентября. В связи с этим Кореняко предупреждал о возможных изменениях в графике вылета и прилета рейсов в аэропорту Краснодара.

Вместе с тем в Геленджике закрывали выход в море для всех плавсредств. Причиной стало обнаружение в акватории Черного моря безэкипажных катеров.

Сирены также работали в Новороссийске из-за отражения атаки БПЛА. Местные власти ввели в городе режим ЧС.

В результате атаки дронов были повреждены семь жилых домов, здание гостиницы и 20 машин, три из которых полностью сгорели. Помимо этого, загорелась крыша дома на улице Шевченко, пожар удалось локализовать.

Погибли два человека, еще восемь пострадали. Врачи оценили ранения одного из них как легкие. Еще трое находятся в состоянии средней тяжести, и трое – в тяжелом.

Кроме того, повреждения были выявлены на территории офиса Каспийского трубопроводного консорциума. В результате ЧП два сотрудника предприятия получили ранения, их госпитализировали. Работа компании временно приостановлена.

При этом повреждений портовой инфраструктуры и судов в морском порту Новороссийска не выявлено.