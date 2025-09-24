Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск выросло до 8

Фото: телеграм-канал "Осташко! Важное"

Количество пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск выросло до восьми человек, сообщает мэрия города со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

При этом повреждений портовой инфраструктуры и судов в морском порту Новороссийска нет, уточнили представители Росморречфлота в беседе с ТАСС.

Украинские военные атаковали центр Новороссийска с помощью дронов днем 24 сентября, из-за этого в городе ввели режим ЧС. В результате погибли два человека.

Пострадавших госпитализировали. Уточнялось, что один из них получил легкие ранения, трое находятся в состоянии средней тяжести, и еще трое – в тяжелом.

Из-за падения обломков вражеских беспилотников оказались повреждены семь домов, включая гостиницу, а также двадцать машин, три из которых сгорели полностью.

Вместе с тем загорелась крыша жилого дома на улице Шевченко, но огонь удалось локализовать. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Кроме того, повреждения выявлены на территории офиса Каспийского трубопроводного консорциума.

Также в акватории Черного моря были обнаружены безэкипажные катера, из-за чего в Геленджике закрыли выход в море всем плавсредствам. Из-за атак ВСУ в Сочи начали эвакуировать посетителей пляжей.

