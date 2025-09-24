Ограничения на полеты сняли в аэропортах Волгограда и Саратова

Фото: depositphotos/nitinut380

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Волгограда и Саратова, написал в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, в период действия мер безопасности на запасном аэродроме приземлился один борт, выполнявший рейс в Саратов.

Запрет на прием и вылет воздушных судов ввели в указанных авиагаванях в ночь на 24 сентября. В настоящее время ограничения действуют в аэропортах Сочи и Геленджика, Самары и Оренбурга.

До этого меры безопасности приняли в аэровокзалах Казани и Нижнекамска, Ярославля и Калуги. Спустя время их отменили.