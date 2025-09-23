Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ограничения на полеты сняты в аэропортах Ярославля и Калуги, заявил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его информации, в период действия мер безопасности на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Калугу.

Запрет на прием и выпуск воздушных судов начал действовать в авиагаванях Ярославля и Калуги вечером 22 сентября. Аналогичные ограничения ввели в столичном Шереметьево, а также аэропортах Геленджика, Саратова и Самары, Казани и Нижнекамска.

В связи с этим компания "Аэрофлот" усилила работу. Она продолжает принимать усилия по стабилизации расписания и намерена войти в штатный режим до конца 23 сентября.