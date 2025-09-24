Временные ограничения ввели на работу аэропорта Оренбурга

Фото: 123RF/serjio74

Временные ограничения введены на работу аэропорта Оренбурга, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – говорится в публикации.

Аналогичные меры приняты в аэропортах Сочи и Геленджика, Самары, Саратова и Волгограда. Эти авиагавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

В свою очередь, прокуратура начала проверку по факту задержки 48 рейсов в аэропорту Шереметьево. В период с 22 по 23 сентября в аэровокзале вводили ограничения на полеты. Сотрудники ведомства проверят соблюдение прав пассажиров, в том числе предоставление им предусмотренных авиационными правилами услуг.