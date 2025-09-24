Форма поиска по сайту

24 сентября, 05:37

Транспорт

Аэропорт Самары закрыт на прием рейсов

Фото: depositphotos/joyfull

Временные ограничения на полеты объявили в аэропорту Самары. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Аэропорт временно не принимает и не выпускает авиарейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионе.

В ночь на 24 сентября аналогичные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. Позже меры безопасности также распространились на воздушную гавань Саратова.

Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Росавиация и ученые РАН разработали новую программу защиты самолетов от птиц

