Аэропорт Самары закрыт на прием рейсов
Временные ограничения на полеты объявили в аэропорту Самары. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Аэропорт временно не принимает и не выпускает авиарейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионе.
В ночь на 24 сентября аналогичные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. Позже меры безопасности также распространились на воздушную гавань Саратова.
Минтранс России напоминал авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
