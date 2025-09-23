Американец пытался ослепить лазерной указкой пилота вертолета Трампа

Фото: ТАСС/AP/Leon Neal

Житель США хотел устроить в Вашингтоне крушение вертолета с американским президентом Дональдом Трампом, попытавшись ослепить его пилота с помощью лазерной указки. Об этом сообщает NBС News со ссылкой на судебные материалы.

Инцидент произошел в субботу, 20 сентября. Сотрудник Секретной службы США Диего Сантьяго рассказал ,что увидел на Конститьюшн-авеню подозрительного мужчину, который высматривал президентский борт. В какой-то момент он направил лазерную указку в сторону вертолета Трампа.

Сантьяго задержал мужчину, отобрал у него указку и надел на него наручники. Задержанным оказался Джейкоб Уинклер, во время обыска у него также нашли нож.

Во время допроса задержанный утверждал, что якобы не знал, что нельзя направлять лазер на вертолеты и самолеты. По его словам, он обычно направляет указку на все подряд, к примеру, на дорожные знаки.

Согласно судебным материалам, действия Уинклера создавали риск столкновения президентского борта с другими вертолетами, находившимися рядом, а также с монументом Вашингтону. Теперь задержанному грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что борт Трампа во время перелета в Великобританию едва не столкнулся с пассажирским самолетом над Нью-Йорком. Пассажирский рейс авиакомпании Spirit Airlines летел по похожему маршруту, что и президентский самолет.

Еще один инцидент произошел уже в Великобритании: вертолет с Трампом и первой леди США Меланией совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Лутон из-за технической неисправности. У вертолета возникли незначительные проблемы с гидравлической системой.