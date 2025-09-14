SHOT: Мурашко спас человека во время перелета рейса Москва – Ханой

Фото: телеграм-канал SHOT

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко спас человека во время перелета рейса Москва – Ханой, передает телеграм-канал SHOT.

Глава российского Минздрава летел в командировку, когда вьетнамский экипаж обратился к пассажиром с просьбой о помощи. Выяснилось, что 50-летнему мужчине на борту самолета стало плохо.

Мурашко в течение часа стабилизировал состояние пассажира с гипертоническим кризом, а после приземления передал пациента медикам.

Ранее Владимир Путин во время своего рабочего визита в Китай помог спасти больного раком мальчика. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что россиянка вместе со своим сыном отправилась в Китай для того, чтобы местные врачи оказали ребенку помощь.

Однако лечение не помогло, поэтому состояние мальчика ухудшилось. В результате китайские врачи, которые не смогли оказать помощь ребенку, решили отправить его обратно в Россию.

Мать мальчика обратилась в посольство, которое доложило Путину о произошедшей ситуации. В связи с этим президент поручил главе Минздрава направить двух врачей в Китай. Помимо этого, глава государства предоставил самолет из президентской летной группы для спасения больного раком ребенка.