Собчак рассказала, как Путин спас ее отца

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Журналистка Ксения Собчак рассказала, что Владимир Путин спас ее отца после проигранных им выборов главы города в 1996 году. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам Собчак, после проигранных ее отцом выборов в Санкт-Петербурге его начала "мочить" группа Александра Кержакова – начальника охраны Бориса Ельцина. Они считали, что Собчак представлял огромную силу в городе. Тогда генеральный прокурор Юрий Скуратов передал вести дело человеку, который не понимал, как это делать, рассказала дочь политика.

"Там квартира площадью 100 метров, ну, какая-то небольшая сравнительно, была передана незаконно племяннице Собчака. Была неправильно расселена. Это использовали, чтоб затравить Собчака. Хотя Собчак с этим не связан, он не подписывал никаких документов. Сняли этого следователя, поставили другого. Собчак был даже не подозреваемым, а свидетелем", – поделилась журналистка.

Именно в это время, по словам дочери политика, Путин помог вывезти Собчака за границу, рискуя своей карьерой.

Сам Путин в интервью в документальном фильме "Дело Собчака" рассказал, что в то время Собчак болел и нуждался в лечении. Он не гримасничал на больничной койке и ничего не имитировал, сообщил президент.

Фильм Веры Кричевской "Дело Собчака" посвящен политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга. 10 августа исполнится 85 лет со дня рождения знаменитого политика.