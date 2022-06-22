Юрист объяснила, могут ли завести уголовное дело на Собчак из-за жалобы на ее марафон

В апреле журналистка Ксения Собчак запустила платный образовательный онлайн-курс "Метод Собчак", который предлагал научить пользователей принимать решения и увеличить свой доход. Покупка самого дорогого тарифа предусматривала запись голосовых сообщений от телеведущей и живую встречу с ней. Однако нашлись недовольные участники, утверждающие, что не получили обещанных бонусов. Клиенты уже написали заявление в СК РФ и обвиняют журналистку в мошенничестве. Выясняем, могут ли привлечь Собчак к ответственности.



"Осторожно: я теперь с Собчак!"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Обучение в рамках проекта "Метод Собчак" началось 20 апреля и длилось два месяца. Курс состоял из пяти модулей: "Перепрошивка", "Возможности и точки роста", "Эффективная коммуникация", "Деньги. Карьера" и "Оценка опыта". После прохождения каждого блока участникам обещали, что они освоят вполне реальные навыки, например принципы позиционирования и самопрезентации.





с сайта онлайн-курса "Метод Собчак" Поймете основные принципы лидерства в карьере и в жизни, научитесь применять их в любой сфере. Подведете итоги своей работы и определите дальнейший вектор развития. Улучшите качество жизни и коммуникаций. Сможете повысить уровень дохода.

"Пока ты говоришь не то, что думаешь, слушаешь не то, во что веришь, и делаешь не то, что хочешь, – все это время и живешь совсем не ты", – приводятся слова Собчак в рекламе курса.

Цены на тренинг начинались от 11 900 рублей за самый базовый тариф – "Осторожно: я только спросить". В его рамках участнику предлагали пройти четыре модуля из пяти, получить доступ к чату с однокурсниками и к базе вакансий. Также пользователь мог выиграть подарки от Собчак.

За второй тариф – "Осторожно: мне больше всех надо" – открывалось больше возможностей. Купившие его должны были получить доступ не только ко всем пяти модулям, но и обратную связь от кураторов и экспертов, приглашение в закрытый клуб "Друзья Собчак", подарки от телеведущей и шанс выиграть с ней интервью. По окончании курса лучшим выпускникам обещали рекомендательное письмо от журналистки. Стоимость такого тарифа составляла 39 990 рублей.

Самая дорогостоящая программа "Осторожно: я теперь с Собчак!" за 600 000 рублей включала в себя, помимо прочего, возможность вступить в групповой чат с телеведущей, получать от нее голосовые ответы на вопросы и даже вживую встретиться с ней для личных разборов. Шанс купить этот тариф был только у 10 человек.

Примечательно и то, что на сайте проекта пользователям предлагалось оформить рассрочку в банке на покупку курса с первым взносом через месяц.



Крупное мошенничество?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Некоторые из тех, кто приобрел расширенную программу, обвинили телеведущую в мошенничестве. Юрист Катя Гордон в своих соцсетях опубликовала заявление в Следственный комитет РФ от одного из участников курса. Он считает, что стал жертвой группы мошенников, работающих под руководством либо при пособничестве Собчак. В заявлении отмечается, что при покупке VIP-тарифа клиенты должны были получить бонусы и привилегии, однако этого не произошло.





из искового заявления В настоящее время мне известно еще о двоих потерпевших от действий преступников, которые также перечислили за участие в проекте "Метод Собчак" по 300 000 и 600 000 рублей соответственно, ничего не получив взамен, и которые планируют обратиться в следственные органы с заявлением о совершении преступления.

Недовольный покупатель считает, что в действиях Собчак и ее команды усматриваются признаки мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. С его слов, у потерпевших якобы похитили в общей сложности 1,5 миллиона рублей. Он также потребовал при наличии оснований возбудить уголовное дело в отношении телеведущей и привлечь виновных к ответственности. Сама журналистка пока не прокомментировала обвинения участников марафона в свой адрес.

Ранее схожий скандал произошел с курсом известного блогера Насти Ивлеевой. В мае 2022 года она запустила фитнес-марафон "Лютый флекс", на котором пообещала рассказать участникам, как за 21 день привести себя в форму и при этом не отказываться от вина и чипсов. Такой маркетинг вызвали вопросы у профессионального фитнес-тренера из Санкт-Петербурга Виталия Гудкова.

Ради интереса он купил доступ к курсу и не нашел там ничего полезного для здоровья. Более того, некоторые тренировки специалист посчитал травмоопасными. Гудков подал заявление в суд с намерением взыскать 250 миллионов рублей с Ивлеевой. Тренер также обвинил блогера в пропаганде нездорового образа жизни и алкоголя.



Есть ли шанс вернуть деньги?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Юрист Елена Пономарева в разговоре с Москвой 24 рассказала, в каком случае у недовольных клиентов есть шанс привлечь Собчак к уголовной ответственности.





Елена Пономарева юрист Если журналистка входила в группу лиц, которые хотели получить деньги с граждан, не предоставляя никаких услуг, то есть путем обмана, и изначально знала об этом, то правоохранительные органы могут привлечь ее к уголовной ответственности.

"Если же Собчак пригласили в проект как медийную личность для рекламы продукта, как это часто бывает, и она действовала в рамках договора, то к ней претензий быть не должно", – уточнила эксперт.

По словам Пономаревой, разобраться, имела ли журналистка злой умысел, поможет полиция.

"Но я не вижу здесь состава преступления с точки зрения уголовного права. Скорее всего, здесь речь идет о гражданско-правовых отношениях, а не криминальной составляющей. Продукт журналистики не соответствовал заявленным целям, услуга не была реализована. Права потребителя были нарушены", – объясняет специалист.

По словам юриста, в таком случае участники онлайн-курса в соответствии с законом о защите прав потребителей могут потребовать деньги с автора марафона через суд.





Мартовская Маргарита