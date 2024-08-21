Fars: катастрофу с президентом Ирана Раиси признали несчастным случаем

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Крушение вертолета иранского президента Эбрахима Раиси признали несчастным случаем по результатам расследования, которое завершили службы безопасности и разведка. Об этом сообщает Fars со ссылкой на источники в спецслужбах Ирана.

В рамках расследования была выдвинута следующая версия произошедшего. Так, по данным издания, в вертолете летело на два человека больше, чем должно было быть согласно протоколу безопасности. Из-за этого воздушное судно не смогло набрать необходимую высоту, и в условиях тумана вертолет врезался в гору.

Издание уточнило, что в рамках расследования были допрошены около 30 тысяч человек, показания которых указывали на отсутствие человеческого фактора при крушении вертолета. Также спецслужбы не выявили химических веществ, способных привести к катастрофе.

Вертолет, в котором летел Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, рухнул 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.

Спасатели смогли обнаружить его лишь утром 20 мая. Выяснилось, что в результате крушения вертолет полностью сгорел. В результате погибли 8 человек, включая Раиси и главу МИД Ирана.

