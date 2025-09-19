Вертолет Трампа экстренно сел в Лондоне из-за технической неисправности

Фото: 123RF/actionsports

Вертолет с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Лутон из-за технической неисправности. Об этом сообщает газета Independent, ссылаясь на Белый дом.

Инцидент произошел в тот момент, когда чета Трампов возвращалась из загородной резиденции британского премьер-министра Кира Стармера, сообщает издание.

У вертолета возникли незначительные проблемы с гидравлической системой. В целях безопасности пилот принял решение о незапланированной посадке.

После проверки в аэропорту Лутон Трамп с супругой пересели на резервный вертолет и продолжили путь в аэропорт Станстед.

Ранее Трамп и Меланья находились с визитом в замке Виндзор к западу от Лондона для встречи с британским королем Карлом III. По данным британских СМИ, перед королевской семьей стояла задача добиться расположения главы Белого дома.