NYT: Трамп попробовал рулет и мороженое на ужине в Виндзоре

Фото: Yui Mok/PA via AP, Pool Photo via AP

Президента США Дональда Трампа угостили рулетом и мороженым в ходе торжественного ужина в Виндзорском дворце, пишет RT со ссылкой на The New York Post.

Американскому лидеру и его супруге Меланье предложили разнообразные блюда. Например, на ужине подали рулет из мяса курицы, испанскую фасоль, пряную тыкву с поджаренными семечками, листовую свеклу мангольд с маслом и картофель Дарфан.

Кроме того, Трампа угостили ванильным мороженым с малиновым сорбетом из Кента и бланшированными сливками.

Президент США и его супруга прибыли в замок Виндзор к западу от Лондона для встречи с Карлом III 17 сентября. Пару встретил у вертолета принц Уильям с принцессой Кэтрин.

По данным британских СМИ, перед королевской семьей во время визита стояла задача добиться расположения главы Белого дома после его заявлений о планах присоединить к Соединенным Штатам Канаду, символическим главой которой сейчас является британский монарх.