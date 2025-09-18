Профайлер Анищенко: синее и желтое платья Меланьи Трамп и жены Карла III – случайность

Фото: ТАСС/Zuma/I-Images

Появление супруги короля Великобритании Карла III Камиллы и первой леди США Меланьи Трамп на государственном обеде в платьях синего и желтого цветов – случайность, рассказал профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с RT.

Специалист объяснил, что если бы они действительно поддерживали Украину, то сделали бы совместную фотографию, опубликовали бы пост или совместное письмо. Кроме того, Меланья любит желтый цвет, как и президент США Дональд Трамп.

"Тем более что цвет платья у Камиллы не такой уж синий, там больше фиолетовый оттенок. То есть это не цвет украинского флага", – подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на поведение Трампа, который похлопал короля по плечу. Подобное поведение профайлер назвал "небольшой атакой на глобалистские силы".

17 сентября президент США вместе с супругой прибыли в замок Виндзор к западу от Лондона для встречи с Карлом III. По данным британских СМИ, перед королевской семьей во время визита стояла задача добиться расположения главы Белого дома после его заявлений о планах присоединить к Соединенным Штатам Канаду, главой которой сейчас является британский монарх.

