Острый синусит помешал королеве Британии посетить мессу по герцогине Кентской

Фото: AP Photo/Jordan Pettitt

Королева Великобритании Камилла не сможет присутствовать на мессе по герцогине Кентской 16 сентября из-за острого синусита. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Букингемского дворца.

"С глубоким сожалением Ее Величество королева отказалась от посещения сегодня днем заупокойной мессы по герцогине Кентской, поскольку она восстанавливается от острого синусита. Ее мысли и молитвы с герцогом Кентским и всей семьей", – сказал представитель.

Ожидается, что уже 17–18 сентября 78-летняя королева Камилла примет участие во всех мероприятиях в рамках государственного визита президента США Дональда Трампа в Виндзорском замке.

Герцогиня Кентская Екатерина, скончавшаяся 5 сентября в возрасте 92 лет, была супругой двоюродного брата покойной королевы Елизаветы II. Ее похороны пройдут в католическом Вестминстерском соборе при участии короля Карла III и других высокопоставленных представителей дома Виндзоров.

Ранее принц Уильям выдвинул условия Камилле из-за ее пристрастия к алкоголю. Он потребовал от мачехи перестать употреблять спиртное. В противном случае принц пригрозил лишить ее привилегированного положения после смерти Карла III.