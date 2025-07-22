Sun: в Англии нашли тело кузины британских принцев

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Тело кузины британских принцев Уильяма и Гарри Рози Рош обнаружили в ее имении в Англии, передает RT со ссылкой на газету Sun.

Журналисты отмечают, что тело 20-летней Рош нашли ее мать и сестра 14 июля в Юго-Западной Англии.

По данным СМИ, незадолго до инцидента кузина принцев планировала поездку с друзьями. В свою очередь, начавшая расследование полиция не нашла признаков преступления и не рассматривает участие третьих лиц в случившемся.

Ранее стало известно о плане похорон принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, который подготовила Британская королевская семья на случай ее смерти от онкологического заболевания.

Биограф Бертран Декерс утверждает, что принц Уильям назвал план "Операция "Рединг-мост", так как Миддлтон родом из Рединга. Кроме того, название также отсылает к скульптуре земного шара с крестом в лондонском Тауэре, символизирующей державу. Биограф охарактеризовал выбор принца фактическим признанием в любви.