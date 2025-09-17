Трамп с женой прибыл в замок Виндзор для встречи с Карлом III

Фото: ТАСС/АР/Kirsty Wigglesworth

Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья прибыли в замок Виндзор к западу от Лондона для встречи с британским королем Карлом III. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Супружескую пару встретил у вертолета принц Уильям с принцессой Кэтрин, а затем и сам монарх Великобритании со своей супругой, королевой Камиллой.

По данным британских СМИ, перед королевской семьей во время визита стоит задача добиться расположения главы Белого дома после его заявлений о планах присоединить к Соединенным Штатам Канаду, главой которой сейчас является британский монарх.

В декабре 2024 года Трамп впервые предложил сделать Канаду 51-м штатом США из-за проблемы с нелегальной миграцией на границе. Он уточнил, что это приведет к полному урегулированию вопроса тарифов и пошлин.

Однако бывший канадский премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что Канада никогда не войдет в состав США.