02:15

В мире
Mirror: самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским лайнером над Нью-Йорком

Самолет Трампа едва не столкнулся с другим рейсом над Нью-Йорком

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Борт президента США Дональда Трампа во время перелета в Великобританию едва не столкнулся с пассажирским самолетом над Нью-Йорком. Об этом сообщает издание Mirror.

Уточняется, что пассажирский рейс авиакомпании Spirit Airlines летел по похожему маршруту, что и президентский самолет. Авиадиспетчеры вовремя заметили угрозу и посоветовали пилотам пассажирского самолета немедленно изменить курс.

Ранее один человек погиб и еще трое получили травмы в результате столкновения двух пассажирских самолетов в США. Инцидент произошел над аэропортом Форт-Морган, который расположен в штате Колорадо.

Еще одно происшествие случилось до этого в районе аэропорта города Радом в Польше, где истребитель F-16 потерпел крушение во время подготовки к авиационному шоу. Пилот истребителя погиб, пострадавших среди очевидцев не было.

Новости мира: истребитель ВВС Малайзии взорвался при взлете

