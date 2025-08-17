Четыре человека погибли в результате крушение двух планеров во Франции

Фото: 123RF/rafaelbenari

Четыре человека погибли в результате крушения двух планеров в разных районах Франции, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что двое мужчин скончались после падения планера в коммуне Шерминьяк. Второй планер разбился возле аэродрома в департаменте Морбиан, что также привело к двум жертвам. Более подробная информация не приводится.

Ранее в Акмолинской области на севере Казахстана потерпел крушение легкомоторный самолет. Воздушное судно выполняло полет по линии авиации общего назначения. По данным СМИ, на борту находились два человека, которые скончались. Расследованием инцидента поручено специальной комиссии.

До этого на северо-востоке Демократической Республики Конго упал гражданский самолет "Антонов". В результате погибли шесть человек, в том числе командир батальона в звании полковника. Выжил лишь один человек.