34 человека погибли в результате крушения туристического судна на севере Вьетнама

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34 человека погибли в результате крушения туристического судна в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной части Вьетнама, сообщает Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

При этом 10 человек удалось спасти. Согласно официальным данным, корабль перевернулся из-за внезапного ухудшения погода.

В свою очередь, пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что, по предварительным данным, российских туристов не было среди пассажиров потерпевшего крушение судна.

Ранее грузовой корабль Morning Midas, перевозивший 3 тысячи автомобилей, загорелся в Тихом океане. Инцидент произошел в 482 километрах от Аляски.

Экипаж судна заметил дым на палубе и приступил к тушению, однако морякам не удалось взять огонь под контроль. Прибывшие спасатели эвакуировали всех 22 членов экипажа и перевели их на находившийся неподалеку торговый корабль.

Позднее судно затонуло. Согласно оценкам специалистов, повреждения, вызванные пожаром, усугубились из-за непогоды.

