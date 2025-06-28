Три человека пострадали при взрыве на рыболовном судне во Владивостоке

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Три человека пострадали из-за взрыва на рыбопромысловом судне во Владивостоке, передает пресс-служба Дальневосточная транспортная прокуратура.

Сам инцидент произошел в четверг, 26 июня, около 11:30 по местному времени (04:30 по Москве. – Прим. ред.), уточнили в ведомстве. Взрыв спровоцировал газовый баллон, который использовался для бытовых нужд.

В этот момент судно стояло у причала ООО "Владивостокский рыбокомбинат". Как ответили в ведомстве, прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего в рамках проверки соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.

Немногим ранее во Флориде произошел взрыв на лодке, в момент происшествия на борту находились 13 человек. В результате инцидента пострадали 11 человек, включая двух детей, всех доставили в больницу.

Взрыв произошел на отмели недалеко от яхт-клуба. По предварительным данным, ударной волной пассажиров выбросило за борт. На помощь пострадавшим пришли находившиеся рядом судовладельцы.