Bloomberg: горевшее три недели судно с 3 тысячами автомобилей затонуло в Тихом океане

Фото: AP Photo/U.S. Coast Guard/Courtesy Air Station Kodiak

Горевшее три недели грузовое судно Morning Midas, которое перевозило около 3 тысяч автомобилей, затонуло в Тихом океане 23 июня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на управляющую судном компанию Zodiac Maritime.

По информации агентства, после пожара судно было брошено в Тихом океане примерно в 360 милях от суши. Согласно оценкам специалистов, повреждения, вызванные пожаром, усугубились из-за непогоды. В результате чего Morning Midas набрало воду и затонуло.

О пожаре на судне стало известно 4 июня, он произошел в 482 километрах от Аляски. Экипаж судна заметил дым на палубе и приступил к тушению, однако морякам не удалось взять огонь под контроль.

Прибывшие спасатели эвакуировали всех 22 членов экипажа и перевели их на находившийся неподалеку торговый корабль.

По предварительной информации, источником возгорания могли послужить аккумуляторы электромобилей, которых было на судне примерно 800 единиц. Однако западные СМИ указывали, что затопление корабля практически не оставило следователям возможности установить истинные причины пожара.