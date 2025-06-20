Исследователи нашли ожерелье из черного стекла среди обломков "Титаника"

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Редкое украшение из черного стекла подняли с затонувшего "Титаника", сообщает Daily Mail.

Ожерелье находилось в поле обломков между передней и задней частями корабля. Фрагменты доставались из твердой массы на морском дне. После извлечение украшение удалось реконструировать.

Ожерелье украшено бусинами в форме сердца и восьмиугольниками из черного стекла, которые составляют сложный узор. Ученые обратили внимание на то, что украшение пролежало под водой много десятилетий и пережило "катастрофу, время и природу".

Исследователи отметили, что найти владельца, скорее всего, не удастся. Ожерелье могло принадлежать как кому-то их погибших пассажиров, так и кому-то, кто выжил в крушении и потерял украшение в суматохе.

Ранее в Карибском море на месте кораблекрушение обнаружили монеты, которые принадлежат испанскому галеону "Сан-Хосе". Он затонул более 300 лет назад. На монете был указан год гравировки – 1707.