В Карибском море нашли сокровища затонувшего 300 лет назад галеона "Сан-Хосе"

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В Карибском море на месте кораблекрушения обнаружили монеты, которые принадлежат испанскому галеону "Сан-Хосе", затонувшему более 300 лет назад. К такому выводу пришли колумбийские исследователи, изучив найденные артефакты, сообщает журнал Antiquity.

Эксперты сделали снимки места кораблекрушения, воспользовавшись специальным подводным оборудованием. В результате они определили, что артефактами были отчеканенные вручную монеты неправильной формы. Они являлись основной валютой в Латинской Америке в период Испанской империи.

Кроме того, на монетах указан год гравировки – 1707. Также исследователи заметили название монетного двора, которое расположено в Перу. Эти особенности помогли экспертам определить маршрут следования судна и дату, когда произошло кораблекрушение.

В результате, как заявили исследователи, под эти характеристики подошел галеон "Сан-Хосе", который курсировал в начале XVIII века по маршруту флота Tierra Firme. Он затонул в 1708 году в Карибском море неподалеку от города Картахена после неудачного боя с кораблями британского флота. Галеон перевозил сокровища, которые предназначались для испанского короля Филиппа V. Их стоимость составляет около 20 миллиардов долларов.

Место кораблекрушения "Сан-Хосе" было найдено сотрудниками Колумбийского института антропологии и истории при поддержке военно-морских сил в 2015 году.

Ранее у берегов Португалии были найдены 250 затонувших кораблей с сокровищами. Археолог из Нового университета Лиссабона Алешандри Монтейру отметил, что всего там было выявлено 8 260 судов, потерпевших крушение с 1500 года. Ученый отметил, что страна пока не располагает защитными механизмами такой находки от охотников за сокровищами.

