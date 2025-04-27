Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 10:00

Культура

Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за 400 тысяч долларов

Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за 400 тысяч долларов

Около 400 культурных площадок присоседились к акции "Библионочь" в Москве

Масштабный танцевальный турнир прошел в Москве

Масштабный танцевальный турнир проходит в Москве

"Познавательный фильм": Москва. Театр кукол Образцова

Акция "Библионочь" стартует 26 апреля

"Откройте, Давид": Владимир Хотиненко

"Кафе Эпоха": Раиса Рязанова и Михаил Жигалов

В Москве открылась выставка "Победа. Эффект памяти", приуроченная к 9 Мая

Прощание с Зурабом Церетели прошло в храме Христа Спасителя

На аукционе в Англии продали письмо Арчибальда Грейси, пассажира лайнера "Титаник", выжившего после крушения. Документ ушел с молотка за 400 тысяч долларов.

Письмо называют пророческим – в нем Грейси восхищается кораблем, но отмечает, что окончательную оценку даст только после завершения путешествия. Эти строки были написаны за несколько дней до столкновения судна с айсбергом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культураза рубежомвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика