Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за 400 тысяч долларов

На аукционе в Англии продали письмо Арчибальда Грейси, пассажира лайнера "Титаник", выжившего после крушения. Документ ушел с молотка за 400 тысяч долларов.

Письмо называют пророческим – в нем Грейси восхищается кораблем, но отмечает, что окончательную оценку даст только после завершения путешествия. Эти строки были написаны за несколько дней до столкновения судна с айсбергом.

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